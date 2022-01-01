دليل الشركات
Tempus الرواتب

نطاق رواتب Tempus يتراوح من $29,108 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مساعد إداري في الطرف الأدنى إلى $256,275 لـ المبيعات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Tempus. آخر تحديث: 8/16/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

عالم البيانات
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
مدير هندسة البرمجيات
Median $185K

مدير المنتج
Median $152K
مساعد إداري
$29.1K
محلل أعمال
$68.6K
خدمة العملاء
$56.8K
نجاح العملاء
$69.7K
محلل بيانات
$79.6K
مدير البرامج
$84.6K
المبيعات
$256K
محلل أمن المعلومات
$140K
كاتب تقني
$76.4K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Tempus، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Tempus هو المبيعات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $256,275. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Tempus هو $128,945.

