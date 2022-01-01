دليل الشركات
Temasek الرواتب

نطاق رواتب Temasek يتراوح من $10,612 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عمليات خدمة العملاء في الطرف الأدنى إلى $218,900 لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Temasek. آخر تحديث: 8/15/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $74.8K

مهندس برمجيات متكامل

عالم البيانات
Median $112K
عمليات خدمة العملاء
$10.6K

محلل بيانات
$63.7K
محلل مالي
$192K
مهندس عتاد
$54.4K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$219K
مدير المنتج
$31.3K
مدير المشاريع
$29.9K
الأسئلة الشائعة

Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Temasek, составляет $63,701.

