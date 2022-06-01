دليل الشركات
Telvista
Telvista الرواتب

متوسط راتب Telvista هو $11,941 لـ محلل أعمال . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Telvista. آخر تحديث: 8/15/2025

$160K

محلل أعمال
$11.9K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Telvista هو محلل أعمال at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $11,941. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Telvista هو $11,941.

