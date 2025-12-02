دليل الشركات
Telecom Jobs
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس مبيعات

  • جميع رواتب مهندس مبيعات

Telecom Jobs مهندس مبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مبيعات in Netherlands في Telecom Jobs من €44K إلى €62.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Telecom Jobs. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$58.2K - $68.1K
Netherlands
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$50.8K$58.2K$68.1K$72.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس مبيعات المساهمات في Telecom Jobs لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Telecom Jobs?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس مبيعات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مبيعات في Telecom Jobs in Netherlands تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €62,845. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Telecom Jobs لوظيفة مهندس مبيعات in Netherlands هو €44,045.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Telecom Jobs

الشركات ذات الصلة

  • SoFi
  • DoorDash
  • Apple
  • Uber
  • Databricks
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/telecom-jobs/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.