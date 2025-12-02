يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Teladoc Health من $102K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى $223K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $185K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Teladoc Health. آخر تحديث: 12/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Teladoc Health، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.