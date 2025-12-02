يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in United States في Teladoc Health من $41.4K إلى $57.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Teladoc Health. آخر تحديث: 12/2/2025
متوسط إجمالي التعويضات
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Teladoc Health، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
