Teladoc Health الرواتب

تتراوح رواتب Teladoc Health من $49,670 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $305,000 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Teladoc Health. آخر تحديث: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Teladoc Health، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)
زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.