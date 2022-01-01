دليل الشركات
Teladoc Health
Teladoc Health الرواتب

تتراوح رواتب Teladoc Health من $49,670 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $305,000 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Teladoc Health. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

عالم بيانات
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

المعلومات الصحية

مدير منتج
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

مدير هندسة البرمجيات
Median $270K
مصمم منتجات
Median $163K

مصمم تجربة المستخدم

مهندس حلول
Median $305K
التسويق
Median $98.8K
خدمة العملاء
$49.7K
نجاح العملاء
$109K
موظف توظيف
$199K
المبيعات
$294K
مدير برنامج تقني
$204K
باحث تجربة المستخدم
$206K
جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Teladoc Health، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Teladoc Health هي مهندس حلول بتعويض إجمالي سنوي قدره $305,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Teladoc Health هو $178,333.

الوظائف المميزة

موارد أخرى