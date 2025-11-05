دليل الشركات
Tekion
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  • Greater Bengaluru

Tekion مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Bengaluru في Tekion من ₹5.29M لكل year لمستوى L1 إلى ₹5.93M لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹6.92M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tekion. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Tekion، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Tekion in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹8,387,820. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tekion لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Greater Bengaluru هو ₹6,375,770.

