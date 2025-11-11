دليل الشركات
Tekion
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

  • India

Tekion مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) الرواتب في India

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in India الوسطية في Tekion ₹1.04M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tekion. آخر تحديث: 11/11/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.04M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
₹791K
Stock (/yr)
₹253K
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Tekion، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) في Tekion in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,222,050. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tekion لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in India هو ₹790,529.

