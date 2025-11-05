يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Tekion من ₹2.01M لكل year لمستوى L1 إلى ₹7.22M لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹4.06M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tekion. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tekion، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
