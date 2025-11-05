دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Chennai Metropolitan Area في Tekion من ₹1.61M لكل year لمستوى L1 إلى ₹3.28M لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Chennai Metropolitan Area الوسطية yearياً ₹1.45M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tekion. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Associate Software Engineer(المستوى المبتدئ)
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
Software Engineer
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Tekion، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس برمجيات الأمان

عالم أبحاث

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tekion in Chennai Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,827,447. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tekion لوظيفة مهندس برمجيات in Chennai Metropolitan Area هو ₹1,465,617.

