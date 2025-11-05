يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Chennai Metropolitan Area في Tekion من ₹1.61M لكل year لمستوى L1 إلى ₹3.28M لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Chennai Metropolitan Area الوسطية yearياً ₹1.45M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tekion. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tekion، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
