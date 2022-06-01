TEGNA الرواتب

تتراوح رواتب TEGNA من $61,690 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل مالي في الحد الأدنى إلى $65,325 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في TEGNA . آخر تحديث: 11/23/2025