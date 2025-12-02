دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Tunisia في Tecore من TND 170K إلى TND 243K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tecore. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$65.8K - $77K
Tunisia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$57.4K$65.8K$77K$81.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Tecore?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tecore in Tunisia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره TND 242,588. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tecore لوظيفة مهندس برمجيات in Tunisia هو TND 170,019.

