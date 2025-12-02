دليل الشركات
Tecno Mobile
Tecno Mobile تسويق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تسويق in Belarus في Tecno Mobile من BYN 49.6K إلى BYN 69.1K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tecno Mobile. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$17.2K - $20.3K
Belarus
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$16K$17.2K$20.3K$22.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Tecno Mobile?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Tecno Mobile in Belarus تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره BYN 69,052. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tecno Mobile لوظيفة تسويق in Belarus هو BYN 49,576.

موارد أخرى

