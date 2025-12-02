دليل الشركات
TechStyle Fashion Group
TechStyle Fashion Group مستشار إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستشار إداري in United States في TechStyle Fashion Group من $96.6K إلى $135K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TechStyle Fashion Group. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$104K - $122K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$96.6K$104K$122K$135K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في TechStyle Fashion Group?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في TechStyle Fashion Group in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $134,550. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TechStyle Fashion Group لوظيفة مستشار إداري in United States هو $96,600.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ TechStyle Fashion Group

موارد أخرى

