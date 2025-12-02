دليل الشركات
Technology Innovation Institute
Technology Innovation Institute مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس ميكانيكي in United Arab Emirates في Technology Innovation Institute من AED 206K إلى AED 288K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Technology Innovation Institute. آخر تحديث: 12/2/2025

$60.8K - $73.6K
United Arab Emirates
$56K$60.8K$73.6K$78.3K
مهندس الميكاترونيكس

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Technology Innovation Institute in United Arab Emirates تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 287,677. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Technology Innovation Institute لوظيفة مهندس ميكانيكي in United Arab Emirates هو AED 205,838.

