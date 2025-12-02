دليل الشركات
Technology Innovation Institute
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Technology Innovation Institute عالم بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in United Arab Emirates في Technology Innovation Institute من AED 329K إلى AED 467K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Technology Innovation Institute. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$101K - $115K
United Arab Emirates
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$89.5K$101K$115K$127K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من عالم بيانات المساهمات في Technology Innovation Institute لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Technology Innovation Institute?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Technology Innovation Institute in United Arab Emirates تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 467,311. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Technology Innovation Institute لوظيفة عالم بيانات in United Arab Emirates هو AED 328,702.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Technology Innovation Institute

الشركات ذات الصلة

  • Databricks
  • Square
  • Uber
  • Intuit
  • Lyft
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technology-innovation-institute/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.