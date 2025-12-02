دليل الشركات
Technology & Strategy
Technology & Strategy مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in Germany في Technology & Strategy من €69.8K إلى €95.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Technology & Strategy. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$86.8K - $103K
Germany
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$80.1K$86.8K$103K$110K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Technology & Strategy?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Technology & Strategy in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €95,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Technology & Strategy لوظيفة مصمم منتجات in Germany هو €69,757.

موارد أخرى

