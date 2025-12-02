Technology & Strategy مستشار إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستشار إداري in United Arab Emirates في Technology & Strategy من AED 486K إلى AED 690K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Technology & Strategy. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات $150K - $178K United Arab Emirates النطاق الشائع النطاق المحتمل $132K $150K $178K $188K النطاق الشائع النطاق المحتمل

