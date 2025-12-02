دليل الشركات
Technisys
Technisys محاسب الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محاسب in Argentina في Technisys من ARS 21.94M إلى ARS 30.04M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Technisys. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$18.1K - $21.4K
Argentina
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Technisys?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في Technisys in Argentina تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ARS 30,037,102. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Technisys لوظيفة محاسب in Argentina هو ARS 21,940,144.

موارد أخرى

