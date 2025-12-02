دليل الشركات
TechnipFMC
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عمليات خدمة العملاء

  • جميع رواتب عمليات خدمة العملاء

TechnipFMC عمليات خدمة العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات خدمة العملاء في TechnipFMC من $151K إلى $211K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TechnipFMC. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$162K - $191K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$151K$162K$191K$211K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من عمليات خدمة العملاء المساهمات في TechnipFMC لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في TechnipFMC?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عمليات خدمة العملاء الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات خدمة العملاء في TechnipFMC تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $210,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TechnipFMC لوظيفة عمليات خدمة العملاء هو $151,200.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ TechnipFMC

الشركات ذات الصلة

  • FDM Group
  • Kainos
  • AQR Capital Management
  • Arconic
  • EPAM Systems
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technipfmc/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.