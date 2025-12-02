دليل الشركات
Technip Energies
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس مواد

  • جميع رواتب مهندس مواد

Technip Energies مهندس مواد الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مواد in India في Technip Energies من ₹3.36M إلى ₹4.6M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Technip Energies. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$41.6K - $49.4K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس مواد المساهمات في Technip Energies لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Technip Energies?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس مواد الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مواد في Technip Energies in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,598,589. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Technip Energies لوظيفة مهندس مواد in India هو ₹3,358,969.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Technip Energies

الشركات ذات الصلة

  • Lyft
  • Tesla
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Databricks
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technip-energies/salaries/materials-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.