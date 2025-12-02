دليل الشركات
Technical University of Munich
Technical University of Munich مهندس أجهزة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس أجهزة in Germany في Technical University of Munich من €38.7K إلى €55.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Technical University of Munich. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$51K - $59.6K
Germany
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$44.5K$51K$59.6K$63.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Technical University of Munich?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Technical University of Munich in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €55,246. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Technical University of Munich لوظيفة مهندس أجهزة in Germany هو €38,719.

