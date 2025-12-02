يبلغ مجموع تعويض مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in India في Tech Mahindra ₹367K لكل year لمستوى U1. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tech Mahindra. آخر تحديث: 12/2/2025
متوسط إجمالي التعويضات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
