دليل الشركات
Tech Mahindra
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مستثمر رؤوس أموال مخاطرة

  • جميع رواتب مستثمر رؤوس أموال مخاطرة

Tech Mahindra مستثمر رؤوس أموال مخاطرة الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in India في Tech Mahindra ₹367K لكل year لمستوى U1. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tech Mahindra. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$4.1K - $4.9K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
إضافة تعويضمقارنة المستويات

ساهم
ما هي المستويات المهنية في Tech Mahindra?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مستثمر رؤوس أموال مخاطرة الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مشارك

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة في Tech Mahindra in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹451,864. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tech Mahindra لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in India هو ₹318,270.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Tech Mahindra

الشركات ذات الصلة

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.