Tech Mahindra
يتراوح متوسط إجمالي تعويض كاتب تقني in Canada في Tech Mahindra من CA$70K إلى CA$102K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tech Mahindra. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$57.3K - $66.6K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Tech Mahindra?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة كاتب تقني في Tech Mahindra in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$101,645. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tech Mahindra لوظيفة كاتب تقني in Canada هو CA$70,041.

موارد أخرى

