يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس البيانات in Canada الوسطية في Teamworks CA$214K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Teamworks. آخر تحديث: 11/11/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
إجمالي سنوي
CA$214K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
مكافأة
CA$3K
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
0-1 سنوات
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البيانات في Teamworks in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$281,847. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Teamworks لوظيفة مهندس البيانات in Canada هو CA$204,435.

