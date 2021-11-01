TeamSnap الرواتب

تتراوح رواتب TeamSnap من $84,575 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب تسويق في الحد الأدنى إلى $157,500 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في TeamSnap . آخر تحديث: 11/23/2025