عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TE Connectivity. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$112K - $136K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$105K$112K$136K$143K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في TE Connectivity in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 185,021. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في TE Connectivity لوظيفة عالم بيانات in Singapore هو SGD 135,576.

