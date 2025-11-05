دليل الشركات
Tata Motors
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

  • Pune Metropolitan Region

Tata Motors مهندس ميكانيكي الرواتب في Pune Metropolitan Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in Pune Metropolitan Region الوسطية في Tata Motors ₹1.84M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Motors. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
إجمالي سنوي
₹1.84M
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Motors?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس ميكانيكي الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Tata Motors in Pune Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,019,401. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Motors لوظيفة مهندس ميكانيكي in Pune Metropolitan Region هو ₹882,043.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Tata Motors

الشركات ذات الصلة

  • Dropbox
  • Uber
  • Coinbase
  • Lyft
  • Tesla
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى