أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Tata Motors in Pune Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,019,401. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.