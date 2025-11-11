دليل الشركات
Tata Group
  مهندس برمجيات

  مهندس البرمجيات الشاملة

Tata Group مهندس البرمجيات الشاملة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in India الوسطية في Tata Group ₹1.75M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Group. آخر تحديث: 11/11/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
إجمالي سنوي
₹1.75M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹175K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Group?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Group، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Tata Group in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹9,541,508. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Group لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة in India هو ₹2,540,338.

موارد أخرى