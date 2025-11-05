دليل الشركات
Tata Group
Tata Group مهندس برمجيات الرواتب في United States

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Tata Group $100K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Group. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tata Group
Mobile Software Engineer
New York, NY
إجمالي سنوي
$100K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$100K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Group?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Group، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Group in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $350,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Group لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $102,500.

