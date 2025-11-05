دليل الشركات
Tata Group
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru الوسطية في Tata Group ₹2.99M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Group. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹2.99M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹2.99M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Group?
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹1.9M
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Group، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Group in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹6,133,764. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Group لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Bengaluru هو ₹2,991,396.

