أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Group in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹6,133,764. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.