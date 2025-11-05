دليل الشركات
Tata Group
Tata Group مهندس برمجيات الرواتب في Chennai Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Chennai Metropolitan Area الوسطية في Tata Group ₹1.72M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Group. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tata Group
Machine Learning Engineer
Chennai, TN, India
إجمالي سنوي
₹1.72M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Group?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Group، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Group in Chennai Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,248,234. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Group لوظيفة مهندس برمجيات in Chennai Metropolitan Area هو ₹1,565,876.

