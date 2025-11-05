دليل الشركات
Tata Group
Tata Group عالم بيانات الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Greater Bengaluru الوسطية في Tata Group ₹1.46M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Group. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.46M
المستوى
Senior Consultant
الراتب الأساسي
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Group?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Group، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Tata Group in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,511,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Group لوظيفة عالم بيانات in Greater Bengaluru هو ₹1,455,538.

