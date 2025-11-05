دليل الشركات
Tata Group مهندس كيميائي الرواتب في Greater Amsterdam Area

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس كيميائي in Greater Amsterdam Area في Tata Group من €61.3K إلى €87.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Group. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€70.3K - €82.3K
Netherlands
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Group، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس كيميائي في Tata Group in Greater Amsterdam Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €87,511. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Group لوظيفة مهندس كيميائي in Greater Amsterdam Area هو €61,333.

