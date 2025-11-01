دليل الشركات
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services مستثمر رؤوس أموال مخاطرة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in India الوسطية في Tata Consultancy Services ₹498K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
Tata Consultancy Services
Associate
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹498K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹498K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Consultancy Services?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مشارك

محلل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹689,298. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in India هو ₹350,064.

موارد أخرى