أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,490,102. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.