أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,358,977. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.