أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Kolkata Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,519,262. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.