يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Ireland في Tata Consultancy Services من €47.6K لكل year لمستوى C2 إلى €77.9K لكل year لمستوى C3A. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ireland الوسطية yearياً €69.1K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
€ --
€ --
€ --
€ --
C1
€ --
€ --
€ --
€ --
C2
€47.6K
€45.3K
€0
€2.3K
C3A
€77.9K
€75.5K
€0
€2.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
