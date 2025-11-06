يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Guadalajara Metropolitan Area في Tata Consultancy Services من MX$262K لكل year لمستوى C1Y إلى MX$775K لكل year لمستوى C3A. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Guadalajara Metropolitan Area الوسطية yearياً MX$399K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
