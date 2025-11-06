دليل الشركات
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services مهندس برمجيات الرواتب في Greater Sydney

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Greater Sydney في Tata Consultancy Services A$88.2K لكل year لمستوى C2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Sydney الوسطية yearياً A$120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
Assistant Engineer Trainee(المستوى المبتدئ)
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C1
Assistant Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C2
IT Analyst
A$88.2K
A$88.2K
A$0
A$0
C3A
Assistant Consultant
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Greater Sydney تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$143,981. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Sydney هو A$100,713.

