أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Greater Seattle Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $134,850. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.