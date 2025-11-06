دليل الشركات
Tata Consultancy Services
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Seattle Area

Tata Consultancy Services مهندس برمجيات الرواتب في Greater Seattle Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Seattle Area في Tata Consultancy Services من $95.3K لكل year لمستوى C1 إلى $87.3K لكل year لمستوى C4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Seattle Area الوسطية yearياً $106K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
Assistant Engineer Trainee(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$95.3K
$92.8K
$0
$2.5K
C2
IT Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$98.3K
$96.3K
$0
$2K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس الأنظمة

مطور المواقع الإلكترونية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Greater Seattle Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $134,850. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Seattle Area هو $111,500.

