يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area في Tata Consultancy Services من ₹398K لكل year لمستوى C1Y إلى ₹1.48M لكل year لمستوى C5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Hyderabad Area الوسطية yearياً ₹443K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
₹398K
₹395K
₹1.7K
₹867
C1
₹626K
₹622K
₹1.5K
₹2.5K
C2
₹979K
₹961K
₹4.9K
₹13.5K
C3A
₹1.65M
₹1.63M
₹0
₹10.9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
