أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Greater Delhi Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,739,309. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.