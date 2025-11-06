يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Delhi Area في Tata Consultancy Services من ₹413K لكل year لمستوى C1Y إلى ₹1.06M لكل year لمستوى C4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Delhi Area الوسطية yearياً ₹743K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
₹413K
₹410K
₹1.6K
₹1.4K
C1
₹756K
₹726K
₹0
₹30.3K
C2
₹1.19M
₹1.14M
₹0
₹53.3K
C3A
₹1.74M
₹1.7M
₹2.1K
₹36.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
