أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,897,643. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.