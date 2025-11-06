دليل الشركات
Tata Consultancy Services
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Ahmedabad

Tata Consultancy Services مهندس برمجيات الرواتب في Greater Ahmedabad

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Ahmedabad في Tata Consultancy Services من ₹357K لكل year لمستوى C1Y إلى ₹690K لكل year لمستوى C1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Ahmedabad الوسطية yearياً ₹485K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
Assistant Engineer Trainee(المستوى المبتدئ)
₹357K
₹357K
₹0
₹0
C1
Assistant Engineer
₹690K
₹684K
₹0
₹5.8K
C2
IT Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس الأنظمة

مطور المواقع الإلكترونية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Greater Ahmedabad تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹844,086. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Ahmedabad هو ₹484,718.

