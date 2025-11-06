دليل الشركات
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services مهندس برمجيات الرواتب في Ft. Wayne Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Ft. Wayne Area الوسطية في Tata Consultancy Services $107K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Tata Consultancy Services
Full-Stack Software Engineer
Jersey City, NJ
إجمالي سنوي
$107K
المستوى
C2
الراتب الأساسي
$100K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$7K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Consultancy Services?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس الأنظمة

مطور المواقع الإلكترونية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Ft. Wayne Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $126,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مهندس برمجيات in Ft. Wayne Area هو $106,950.

