Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services مهندس برمجيات الرواتب في Chile

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Chile الوسطية في Tata Consultancy Services CLP 35.42M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
إجمالي سنوي
CLP 35.42M
المستوى
C3A
الراتب الأساسي
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
مكافأة
CLP 0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Tata Consultancy Services?
+CLP 54.61M
+CLP 83.8M
+CLP 18.83M
+CLP 32.96M
+CLP 20.72M
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس البيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس الأنظمة

مطور المواقع الإلكترونية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Tata Consultancy Services in Chile تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CLP 56,497,620. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مهندس برمجيات in Chile هو CLP 35,417,335.

