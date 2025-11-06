يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Chennai Metropolitan Area في Tata Consultancy Services من ₹402K لكل year لمستوى C1Y إلى ₹1.49M لكل year لمستوى C5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Chennai Metropolitan Area الوسطية yearياً ₹797K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1Y
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
